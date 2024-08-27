* — запрещённое в России экстремистское объединение

Москва, 27 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Российские активы водочного магната, владельца брендов «Столичная» и «Московская» Юрия Шефлера (входит в запрещённое в России экстремистское объединение) обращены в доход государства. Об этом сообщает 27 августа aif.ru со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФСПП).

РИА Новости Юрий Шефлер

«Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счёт Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в сообщении.

В службе не назвали имя бизнесмена, но отметили, что речь идёт о владельце одного из крупнейших в стране алкогольных производств. Указано, что бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали украинские войска, дискредитируя власти России. Их деятельность была признана экстремистской.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям о признании их экстремистскими объединениями. Отмечалось, что активы бизнесмена обратят в доход государства.

В иске говорилось, что Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ, ведёт активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании осуществляют финансирование украинского фонда, который направляет средства на нужды украинской армии.

Бизнесмен покинул Россию ещё в 2002 году. Тогда Счётная палата предложила лишить его «Союзплодоимпорт» права на водочные бренды, посчитав приватизацию компании незаконной.