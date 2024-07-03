Тамбов, 3 июля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и признал деятельность владельца водочных брендов «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера экстремистской, сообщили 3 июля «Интерфаксу» в судебных органах региона.

Варвара Гертье/РИА Новости

В иске говорится, что Генпрокуратура установила объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group.

В частности, Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ, ведёт активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании осуществляют финансирование украинского фонда, который направляет средства на нужды украинской армии.

«С учётом изложенного принадлежащее участникам экстремистского объединения имущество, включающее акции АО «Амбер Талвис», АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале ООО «РВВК», подлежит обращению в федеральную собственность», — сказано в материалах иска.

Как передавало ИА Регнум, Шефлер покинул Россию ещё в 2002 году. Тогда Счётная палата предложила лишить «Союзплодоимпорт» права на водочные бренды, посчитав приватизацию компании незаконной. В России против Шефлера возбудили уголовное дело, которое затем, как заявил его адвокат, было прекращено.

В 2018 году Россия смогла защитить в австрийском суде своё право на марки водки Stolichnaya и Moskovskaya. Тогда суд удовлетворил иск российского федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» к компании Spirits International B. V., зарегистрированной в Люксембурге и незаконно использовавшей бренды.