Уфа, 2 декабря, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Волонтеры «Роснефти» организовали для детей поездку на хоккейный матч Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Барыс». Поездка состоялась в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дети посетили хоккейный матч благодаря волонтерам «Роснефти»

На игре побывали 100 ребят из подмосковного семейного центра «Преображение» и из всероссийского «Движения первых». Кроме того, в канун Всероссийского дня хоккея НК «Роснефть» пригласила 150 детей из «Движения первых» на хоккейный матч Высшей хоккейной лиги «Звезда» — ХК «Химик».

Компания приобрела хоккейный клуб ЦСКА в 2011 году. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате, трижды выиграв Кубок Гагарина, и продолжила славные армейские традиции.

«Роснефть» также активно участвует в развитии хоккея в регионах своего присутствия. При их участии строятся современные спортивные комплексы, организуются масштабные спортивные события.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дети посетили хоккейный матч благодаря волонтерам «Роснефти»

В частности, «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан построила ледовые дворцы, комплексы и арены. На современных площадках круглогодично хоккеем занимаются взрослые и дети, проводятся муниципальные, региональные и межрегиональные соревнования.

Кроме того, при финансировании «Самотлорнефтегаза» построен первый крытый хоккейный корт с искусственным льдом в п. Излучинске Нижневартовского района. Для устройства ледовой арены использовано уникальное технологическое решение — айс-маты, которые позволяют оперативно охлаждать площадку, поддерживать необходимую температуру и при этом оптимально использовать электроэнергию.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Свой вклад в строительство хоккейных объектов и популяризацию этого вида спорта также внесли «РН-Няганьнефтегаз», «РН-Пурнефтегаза», самарская группа предприятий компании и другие.