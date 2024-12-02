Луганск, 2 декабря, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Военный корреспондент информационного агентства ANNA-News и волонтёр Сергей Ярцев погиб в Луганске в результате дорожной аварии, сообщили в силовых структурах Луганской Народной Республики.

Игорь Генералов/ТАСС Сергей Ярцев

«Произошло ДТП со смертельным исходом с участием Ярцева», — сообщил «РИА Новости» представитель одного из силовых ведомств.

В управлении ГИБДД по региону подтвердили, что в Луганске было зарегистрировано ДТП с участием автомобиля «УАЗ Патриот» — на таком передвигался военкор. Машина, двигавшаяся в сторону центра города, вылетела с проезжей части и врезалась в электроопору. Судя по всему, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Он погиб на месте.

Агентство ANNA-News в Telegram-канале подтвердило информацию о гибели Ярцева.