Москва, 2 декабря, 2024, 05:55 — ИА Регнум. В России по итогам ноября в два раза сократилось количество выданных электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Эксперты считают, что это связано с повышением утилизационного сбора.

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По данным администратора системы, компании «Электронный паспорт» (акционерное общество, созданное в структуре госкорпорации «Ростех»), в ноябре было оформлено менее 150 тыс. документов, тогда как в октябре и сентябре — 300 тыс. и 350 тыс. соответственно.

На импортную технику было оформлено 52% ЭПТС, 48% — на произведённую в России, отметили в РБК.

Аналитики связали падение спроса на автомобили с повышением утильсбора, высокими ставками по кредитам и курсом рубля.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 октября начали действовать новые ставки утилизационного сбора на автомобили и прицепы. На первом этапе платёж в среднем подняли на 75–85%. В дальнейшем его планируют повышать на 10–20% 1 января каждого последующего года. Удорожание коснулось как импортных, так и отечественных брендов.

Замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов подчёркивал, что утилизационный сбор — это разовый платёж и что предлагаемая индексация не затрагивает те автомобили, которые уже находятся в эксплуатации в России. Параметры сбора будут корректироваться в зависимости от того, налажено ли в РФ и союзных государствах производство определённого вида техники и позволяет ли это закрывать потребности внутреннего рынка.