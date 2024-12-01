Бухарест, 2 декабря, 2024, 00:37 — ИА Регнум. На выборах в парламент Румынии после подсчёта 5% голосов лидирует Социал-демократическая партия. Об этом 1 декабря свидетельствуют данные Центризбиркома страны.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в Румынии

После обработки 5% протоколов Социал-демократическая партия набрала в сенате 23,71%, в палате депутатов — 23,07%.

Также места в сенате получили «Альянс за объединение румын» (AUR) с 17,44% голосов, «Демократический союз венгров Румынии» (UDMR) с 16,62% и Национал-либеральная партия (НЛП) с 14,93% голосов.

В голосовании за места в палате депутатов AUR набрал 16,98% голосов, UDMR — 16,49%, НЛП — 14,31%.

Как сообщало ИА Регнум, избирательные участки в Румынии открылись 1 декабря в 07:00 (08:00 мск), голосование проходило до 21:00 (22:00 мск). Жителям страны предстояло выбрать депутатов и сенаторов на четырёхлетний срок. По данным СМИ, в выборах могли принять участие свыше 18 млн румынских граждан, обладающих правом голоса. В результате голосования из около 10 тыс. кандидатов в парламент пройдут 137 сенаторов и 322 депутата. К выборам также были допущены 50 политических блоков и партий, им необходимо преодолеть 5%-ный порог для попадания в парламент республики.