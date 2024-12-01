Уфа, 1 декабря, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Пожилая женщина и четырёхлетний мальчик погибли при пожаре в Калтасинском районе в Башкирии. Об этом 1 декабря сообщает МЧС России в Telegram-канале.

МЧС РФ

Пожар произошёл в многоквартирном доме в селе Краснохолмский. Загорелась квартира на первом этаже, пламя распространилось по коридорам и охватило крышу. Жильцы квартиры успели покинуть её.

В квартире на втором этаже проживала женщина с тремя детьми, она увидела огонь и стала выводить детей на улицу, но спасти успела только двоих, после чего её госпитализировали. В квартире остался четырёхлетний мальчик, ребёнок погиб. Позднее, во время тушения пожара, на первом этаже нашли тело 70-летней женщины.

Пожар охватил 900 кв. метров, в его ликвидации приняли участие 33 человека, было задействовано 10 единиц техники. Для пострадавших жильцов организован временный пункт размещения.

Для выяснения всех обстоятельств и причин пожара на место происшествия выехала оперативная группа, включающая психолога, эксперта испытательной пожарной лаборатории и дознавателей МЧС России.

Следственное управление СК РФ по Башкирии проводит проверку по факту пожара, при котором погибли два человека. После ликвидации пожара и осмотра места ЧП будет назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25 ноября в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Осипенко в Жуковском прогремел взрыв. В результате этого в двух квартирах на 12-м и 13-м этажах вспыхнул пожар.

Позднее в этот же день пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажке в Жуковском, перед этим локализовав пожар на площади 55 кв. метров. Из горящих квартир спасли шесть человек, 33 жильца, включая четырёх детей, эвакуировались самостоятельно. К работам по тушению пожара привлекли 26 специалистов и семь единиц техники.