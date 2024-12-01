Санкт-Петербург, 1 декабря, 2024, 12:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мошенники обманули преподавателя университета на 1,7 млн рублей. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что 31 октября мужчине позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником ФСБ, и сообщил о мошеннических действиях с его банковским счётом.

«Мошенник убедил преподавателя снять деньги и перевести на безопасные счета», — рассказал собеседник канала.

В итоге преподаватель лишился 1,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.

Как передавало ИА Регнум 29 ноября, в Москве 86-летняя пенсионерка за год перевела мошенникам почти 90 млн рублей. В ноябре 2023 года женщине позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ею «занялись» мошенники и все её сбережения могут быть похищены неизвестными.

За год с женщиной связывались и другие лжебанкиры и лжеправоохранители. По их указанию пострадавшая снимала со своих счетов различные суммы — от 300 тыс. до 23 млн рублей и передавала их прибывшим курьерам.