Москва, 29 ноября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В Москве 86-летняя пенсионерка за год перевела мошенникам почти 90 млн рублей. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

По её информации, в ноябре 2023 года женщине позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ею «занялись» мошенники и все её сбережения могут быть похищены неизвестными.

За год с женщиной связывались и другие лжебанкиры и лжеправоохранители. По их указанию пострадавшая снимала со своих счетов различные суммы — от 300 тыс. до 23 млн рублей и передавала их прибывшим курьерам.

«Женщина отдала все сбережения, а также денежные средства от продажи акций банка и квартиры на ш. Энтузиастов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Прокуроры призвали не выполнять указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Кемеровской области мошенники обокрали мать погибшего участника СВО. Ей позвонили якобы из военного комиссариата и попросили подтвердить личность сына, чтобы она смогла забрать его тело и похоронить. Женщина перешла по ссылке, которую ей прислали мошенники, и потеряла свои сбережения.

До этого, 14 ноября, народный артист СССР балетмейстер Олег Виноградов стал жертвой мошенников. Мужчина в течение нескольких месяцев передавал аферистам, представившимся сотрудниками банка, средства для перевода их на якобы безопасный счёт. Таким образом артист лишился 15,3 млн рублей.