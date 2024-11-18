Москва, 18 ноября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. На портале «Госуслуги» запущены новые сервисы «Жизненная ситуация», которые предназначены для восстановления и замены документов, сообщила 18 ноября пресс-служба правительства России.

Global Look Press/Sergey Elagin/Business Online

Так, граждане смогут восстановить паспорт РФ, если он был утерян, испорчен или же украден, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, включая международное, пенсионные документы и документы об образовании.

Также сервис позволяет узнать номер утерянного ИНН и СНИЛС. В пресс-службе добавили, что сервис также поможет поменять российский паспорт при смене фамилии после заключения или расторжения брака. Кроме того, россияне могут заменить военный билет, загранпаспорт и водительские права.

Как передавало ИА Регнум, в октябре на портале «Госуслуги» запустили сервис для многодетных семей «Жизненная ситуация». С его помощью можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Его также можно использовать при покупке карты лояльности в некоторых торговых сетях.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, в дальнейшем планируется расширение сервиса. Например, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребёнка и ежемесячную социальную выплату на детей.