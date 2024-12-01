Москва, 1 декабря, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Пассажирка лайнера SH Diana Наталья Литвинова, ранее объявившая голодовку из-за срыва круиза в Антарктиду, завершила её. Об этом в воскресенье, 1 декабря, она рассказала в своём Telegram-канале.

t. me/travel_litvinova

«Конец пятых суток голодания, я пошла выходить из него. <…> Мне очень жаль, что я не смогла ничего добиться. Мне очень тяжело об этом говорить», — сказала туристка в видеообращении.

Женщина поблагодарила подписчиков за поддержку и отметила, что будет добиваться компенсации за срыв тура через суд. Она также поделилась, что намерена отдохнуть перед путешествием в Южную Америку.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932714" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Россиянка завершила объявленную из-за сорванного тура в Антарктиду голодовку

Как передавало ИА Регнум 29 ноября, российские туристы, которые находятся на борту застрявшего по пути в Антарктиду лайнера, объявили голодовку, требуя вернуть им деньги за сорванный круиз. У судна возникли неполадки с двигателем. Компания Swan hellenic, которая организовала круиз, решила отменить путешествие, борт со скоростью 11 км/ч отправился в порт города Ушуайя на юге Аргентины.

Отмечается, что стоимость поездки для туристов составила от 972 тыс. до 1,4 млн рублей. Ряд пассажиров из России потребовали вернуть деньги, но им отказали. Они планируют обращаться в суд.

Одна из туристок уточнила, что сначала голодовку объявили три человека, но потом двое прекратили акции из-за проблем со здоровьем. Она также рассказала, что заплатила за круиз $6300 (около 700 тыс. рублей по курсу) и ещё $2400 (около 260 тыс. рублей) потратила на дорогу. Компания предлагает компенсацию в размере половины стоимости путёвки.