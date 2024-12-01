В Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинского дрона полностью уничтожен жилой дом, погиб ребёнок, сообщил 1 декабря в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, Брянщина продолжает отражать массированную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). На момент написания новости известно о прилёте как минимум 18 вражеских беспилотников. Таким событием ознаменован новый, 1011-й день СВО на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Также в многоквартирном доме, расположенном в Стародубском округе, повреждены остекление, балконы, фасад. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.