Во Франции на фестивале на зрителей рухнула железная птица
Ouest France: во Франции на толпу рухнула огромная железная птица
Париж, 1 декабря, 2024, 03:14 — ИА Регнум. В курортной коммуне Трувиль-Сюр-Мер во Франции в момент предрождественского фестиваля-парада «Небесная фантазия» 30 ноября на людей рухнула огромная металлическая фигура птицы. Есть пострадавшие, сообщила газета Ouest France.
«Металлическая конструкция, поддерживающая колесницу в форме воздушной птицы, рухнула около 19 часов на публику», — написало издание.
Птица была железная, синего цвета. Под ней оказались 13 человек. На место ЧП оперативно прибыли пожарные и медики. В течение часа людям оказывали помощь.
Отмечается, что погибших нет. Многие получили травмы.
Как сообщало ИА Регнум, в Перми пассажирский автобус №15 съехал с дороги, врезался в столб и загорелся на Западном обходе города. Пожар возник в результате обрыва проводов. Пассажиры успели выпрыгнуть из салона. Медицинская помощь потребовалась двоим.
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