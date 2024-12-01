Париж, 1 декабря, 2024, 03:14 — ИА Регнум. В курортной коммуне Трувиль-Сюр-Мер во Франции в момент предрождественского фестиваля-парада «Небесная фантазия» 30 ноября на людей рухнула огромная металлическая фигура птицы. Есть пострадавшие, сообщила газета Ouest France.

Во Франции рухнула огромная металлическая фигура птицы

«Металлическая конструкция, поддерживающая колесницу в форме воздушной птицы, рухнула около 19 часов на публику», — написало издание.

Птица была железная, синего цвета. Под ней оказались 13 человек. На место ЧП оперативно прибыли пожарные и медики. В течение часа людям оказывали помощь.

Отмечается, что погибших нет. Многие получили травмы.

Как сообщало ИА Регнум, в Перми пассажирский автобус №15 съехал с дороги, врезался в столб и загорелся на Западном обходе города. Пожар возник в результате обрыва проводов. Пассажиры успели выпрыгнуть из салона. Медицинская помощь потребовалась двоим.

21 ноября во Владивостоке микроавтобус Toyota Hiace рухнул с высоты 12 метров на Орлиной сопке. Погиб один пассажир, водителя госпитализировали с травмами.