Владивосток, 21 ноября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке микроавтобус днём 21 ноября упал с 12-метровой высоты. В результате ДТП погиб пассажир, водителя с травмами доставили в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Мужчина — водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине совершил съезд с косогора на Орлиной сопке в центре краевой столицы. Преодолев порядка 12 метров, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По факту инцидента организовали доследственную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня легковой автомобиль BMW вылетел с третьего этажа парковки ТЦ «Галерея» в Краснодаре. В краевом МВД уточнили, что в салоне транспортного средства находились 37-летний водитель, женщина и мальчик, скончавшиеся от полученных травм на месте аварии.

В начале октября 2023 года не менее 21 человека погибли в результате падения автобуса с туристами с эстакады в провинции Венето в Италии. Авария произошла в городе Местре. Автобус пробил ограждение и упал с высоты около 30 метров на железнодорожное полотно, проходящее вдоль трассы. Сразу после падения автобус загорелся. Городские власти объявили траур в память о жертвах ДТП.