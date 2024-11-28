Пермь, 28 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В Перми пассажирский автобус №15 съехал с дороги, врезался в столб и загорелся на Западном обходе города. Об этом 28 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Пожар возник в результате обрыва проводов. Пассажиры успели выпрыгнуть из салона. В результате двум потребовалась медицинская помощь.

Транспортное средство полностью сгорело. Очевидцы сообщили, что если бы на пути автобуса не было столба, его вынесло бы на железнодорожные пути.

В краевом управлении МЧС сообщили, что в автобусе в момент ДТП находились 20 пассажиров. Все они самостоятельно выбрались из транспортного средства. Пожарные ликвидировали возгорание.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября во Владивостоке микроавтобус Toyota Hiace рухнул с высоты 12 метров на Орлиной сопке. Погиб один пассажир, водителя госпитализировали с травмами.

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте 24 ноября у пассажирского автобуса во время движения взорвался ресивер пневмосистемы. Кусок пластика попал в голову 60-летней пассажирке. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной головы.