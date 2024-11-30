Дамаск, 30 ноября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Граждане России не пострадали в ходе активизации вооружённого противостояния между сирийскими правительственными войсками и боевиками-повстанцами. Об этом 30 ноября сообщили в посольстве РФ в Сирии.

TASS/AP Photo/Ghaith Alsayed)

«Россияне не пострадали в результате событий последних дней в Сирии. Посольство в Дамаске работает штатно», — цитирует слова сотрудника диппредставительства ТАСС.

В посольстве также отметили, что охрана объектов МИД РФ в Сирии усилена на постоянной основе.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые группировки сирийских боевиков 27 ноября начали наступление на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Алеппо (САР, правительственные войска). САА 29 ноября перешла в контрнаступление.

Турецкое агентство Anadolu 29 ноября сообщило, что в Алеппо идут бои. Боевики с запада зашли в несколько районов города. Командование САА подтвердило переброску подкрепления в Алеппо и провинцию Идлиб.