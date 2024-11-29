Алеппо, Сирия, 29 ноября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Боевики зашли в несколько районов сирийского города Алеппо, где завязались масштабные столкновения с правительственной армией Сирии. Об этом 29 ноября сообщило турецкое издание Anadolu.

Антиправительственные группировки зашли в город с запада и пытаются взять его под свой контроль. По данным ряда СМИ, вооружённые группировки стремятся захватить Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из отдаленных районов Алеппо.

Командование сирийской армии подтвердило переброску подкрепления в Алеппо и в соседнюю провинцию Идлиб для отражения атак террористов. Бои в Алеппо стали самыми масштабными в Сирии с марта 2020 года, когда Турция и Россия выступили посредниками в заключении соглашения о прекращении огня в стране. Представители сирийских ВС подчеркнули, что операция будет продолжаться до полного вытеснения противника с захваченных им территорий.

Алеппо, второй по значимости город Сирии, был полностью освобождён от боевиков в декабре 2016 года при активном содействии ВС России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным командования ВС Сирии, в рядах атаковавших сирийские провинции Алеппо и Идлиб боевиков зафиксировано множество иностранных наёмников.

27 ноября вооружённые группировки сирийских боевиков начали наступление на позиции сирийской армии в районе Алеппо. Они захватили 13 населённых пунктов и наиболее крупную базу правительственной армии.

Позже сирийские боевики заявили, что заняли расположенный в 20 км от Алеппо город Урм-эль-Кубра. В ходе боёв погибли 37 представителей ВС Сирии и союзных им подразделений.

Телеканал Al-Mayadeen 29 ноября сообщил, что правительственные силы начали контрнаступление на позиции боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в Алеппо и в Идлибе. Правительственные войска освободили город Эль-Бакум.