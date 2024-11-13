Минск, 13 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. С начала 2024 года белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей и Латвией более 60 избитых и покалеченных беженцев, которые пытались попасть на территорию ЕС. При этом 17 человек в результате жёстких действий польской и латвийской погранслужб скончались. После чего европейские пограничники их просто перебросили на территорию Белоруссии. Это следует из данных белорусской погранслужбы, с которыми ознакомилось ИА Регнум.

Кадр из видео

Так, 6 января на границе с Польшей были обнаружены двое беженцев — из Йемена и из Сирии.

«Оба иностранца были истощены и нуждались в медицинской помощи, один из них находился в бессознательном состоянии. Сириец рассказал, что их задержали польские военные, а затем жестоко избили, нанося удары по ногам и голове. Несмотря на просьбы «о пощаде», силовики забрали все вещи и деньги и вывезли мужчин на границу с Беларусью. После того как беженцев выбросили через калитку для животных, гражданину Йемена стало хуже, он практически не мог передвигаться самостоятельно и мужчине пришлось нести товарища», — рассказали в погранслужбе Белоруссии.

Несмотря на помощь медиков, гражданин Йемена скончался.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929125" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Беженцы на границе с латвией и польшей

Вскоре ещё два трупа беженцев и избитый иностранец были обнаружены на границе с Польшей и Латвией. 9 марта на границе с Польшей пограничники обнаружили тело беженца. Погибший был полностью раздет, а на теле чётко виднелись гематомы и ссадины.

«На следующий день, 10 марта, на разных участках границы с Латвией пограничники зафиксировали два случая бесчеловечного отношения к беженцам. Белорусские военнослужащие сначала обнаружили мужчину, который находился в шоковом состоянии. Беженец рассказал, что был задержан и жестоко избит латвийскими силовиками. Кроме физического насилия, они сломали его телефон и вытеснили через забор без еды и воды», — рассказали белорусские пограничники.

В апреле тело ещё одной беженки нашли на границе с Латвией. Всего к концу октября этого года погранслужба обнаружила на белорусско-латвийской границе 11 погибших иностранцев, которые были либо жестоко избиты либо раздеты на морозе до гола и брошены. Не редко фиксировались случаи натравливания собак на мигрантов и раны на телах от резиновых пуль.

Польские пограничники за 10 месяцев этого года «выбросили» на территорию Белоруссии шесть тел погибших беженцев. При этом пострадали от рук латвийских и польских пограничников более 60 иностранцев. Всем им понадобилась медицинская помощь в Белоруссии.

Белорусские пограничники отметили, что жестокость и бесчеловечное отношение европейских силовиков к беженцам, которые нуждаются в помощи, продолжается уже несколько лет.