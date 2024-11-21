Энергодар, Запорожская область, 21 ноября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Автоматика отключила одну из двух высоковольтных линий энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, сообщает 21 ноября пресс-служба ЗАЭС.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Действием автоматики отключена высоковольтная линия «Днепровская», напряжение в ней составляет 750 киловольт.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная -1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении в Telegram-канале станции.

Персонал готов к реагированию, добавили в пресс-службе.

На станции напомнили, что все блоки остаются в состоянии «холодный останов». Сотрудники обслуживают оборудование в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и вокруг неё не превышает естественных фоновых природных значений.