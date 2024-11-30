Посёлок городского типа Покровское, Украина, 30 ноября, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) станет катастрофой для экономики Украины, так как здесь находится единственная в стране шахта со стратегическими запасами коксующегося угля, необходимого в металлургии. Об этом 29 ноября предупреждает украинское издание New Voice (NV).

ИА Регнум Продвижение армии РФ, Покровск

Уточняется, что в расположенном рядом с Красноармейском посёлке Удачное находится шахтоуправление Покровское (Красноармейская-Западная №1). Здесь добывают редкий уголь марки «К», необходимый для крупнейших металлургических предприятий Украины. Промышленный объект имеет важнейшее стратегическое значение.

Потеря шахты вынудит власти импортировать уголь, а это отразится на стоимости металлургической продукции. По прогнозу «Укрметаллургпрома», который приводит издание, производство металла может сократиться как минимум на половину. А на предприятиях, использующих чугун в сталелитейном производстве, — ещё больше.

«Это будет критический удар по всей экономике государства», — заявили представители металлургической отрасли.

Красноармейск (Покровск) расположен на северо-западе ДНР, здесь в 2022 году проживало 22 тыс. человек. В городе находится крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своём прибытии в город Красноармейск (Покровск). Он посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и отметил, что обстановка на красноармейском (покровском) участке фронта остаётся напряжённой.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают продвигаться на красноармейском направлении. Он уточнил, что активные действия наблюдаются к западу от города Селидово, на краснолиманском участке, а также в городской застройке Дзержинска (украинское название — Торецк).