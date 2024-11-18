ДНР, 18 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Обстановка на красноармейском (покровском) участке фронта остаётся напряжённой, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 18 ноября в Telegram-канале.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Он сообщил, что прибыл в подконтрольный ВСУ город Красноармейск (украинское название — Покровск), где посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

«Покровск. Напряжённое направление», — написал Зеленский и отметил, что бои за город идут каждый день.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают продвигаться на красноармейском направлении. Он уточнил, что активные действия наблюдаются к западу от города Селидово, на краснолиманском участке, а также в городской застройке Дзержинска (украинское название — Торецк).

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР, население которого, по данным на 2022 год, превышало 61 тыс. человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, связывавший, в частности, Донецк с Днепропетровской областью Украины. Через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами Краматорск и Славянск.