Москва, 29 ноября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. В системе бронирования билетов Leonardo произошёл глобальный сбой. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба компании «Аэрофлот».

Софья Сандурская/ТАСС

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании», — говорится в Telegram-канале предприятия.

При этом система регистрации пассажиров в аэропорту и в мобильном работает в штатном режиме. Компания принимает меры по устранению проблем и приносит извинения за неудобства.

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