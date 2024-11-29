Москва, 29 ноября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Роскомнадзор подтвердил масштабный сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Об этом 29 ноября сообщили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого для обеспечения функционирования указанных сервисов», — утоняется в заявлении.

Специалисты проводят работу по диагностике и устранению проблемы. Восстановление работы сервисов ожидается в ближайшее время. Роскомнадзор отслеживает ситуацию и оперативно сообщит об изменениях.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе сервисов по доставке еды из мест общепита и магазинов. Также отмечались проблемы с работой ряда мобильных операторов связи и банковских приложений.

Пресс-служба компании «Аэрофлот» отдельно сообщила о глобальном сбое в системе бронирования билетов Leonardo. Оказалось затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг через сайт, контакт-центр и агентов.

В начале октября также наблюдались сбои работы банковских приложений. Пользователи начали жаловаться на сбои в работе POS-терминалов «Сбера». У ряда клиентов дважды списывались деньги во время покупки. Проблемы возникли только с картами платёжной системы Visa. Клиенты «Альфа-банка» утверждали, что не могут расплатиться и даже зайти в приложение, чтобы посмотреть количество средств на карте.