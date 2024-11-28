Москва, 29 ноября, 2024, 02:30 — ИА Регнум. США до 2049 года запланировали потратить 138 млрд долларов на модернизацию ядерного оружия. Это фактически означает начало гонки вооружений, следует из доклада Росконгресса, с которым ознакомилось «РИА Новости».

ironna.jp Ядерное оружие США

Так, на сентябрь 2023 года запасы ядерных боеголовок США составляли 3748 единиц. Но темпы модернизации ядерного оружия США ускоряются. В 2023 году минобороны получило более 200 обновленных ядерных боеприпасов, что стало самой крупной поставкой за год со времен окончания холодной войны. На модернизацию ядерных боеголовок по линии министерства энергетики США планируют потратить около 138 млрд долларов с этого по 2049-й финансовый год.

Ещё около 500 млрд долларов выделят на управление запасами, в том числе демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, снятых с вооружения.

В реализации масштабной программы модернизации ядерного оружия участвуют свыше 67 тыс. сотрудников. Их число за последние десять лет было увеличено более чем на 70%.

«Реализация США масштабных программ модернизации ядерных боеголовок, замены носителей ядерного оружия, а также увеличения производственных мощностей предприятий для исследований и разработки ядерного оружия фактически открывает гонку вооружений с Россией и Китаем», — сделали вывод авторы доклада.

При этом данные о возрасте ядерных боеголовок после 2020 года остаются неизвестны. Их до сих пор не рассекретило Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США.

Как сообщало ИА Регнум, российский ракетный комплекс «Орешник» способен наносить удары такой мощности, что это изменило расстановку сил в мире. Об этом заявил аналитический центр Strategic Culture.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России в условиях проведения спецоперации сдерживают крупномасштабную агрессию против РФ и её союзников без применения ядерного оружия. Об этом 27 ноября заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Сейчас на вооружение в РВСН приняты ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард», а также ведётся дальнейшая работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжёлой ракетой.

Каракаев доложил президенту Рф Владимиру Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы. По его словам, эти особенности выгодно отличают новый комплекс от другого высокоточного оружия большой дальности.