Одесса, Украина, 29 ноября, 2024, 02:22 — ИА Регнум. На Украине в городе Ильичёвске Одесской области зафиксировали «прилёт» ночью 29 ноября, после которого раздалось множество глухих взрывов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Он уточнил, что детонация была слышна в течение получаса.

Других подробностей об инциденте в Ильичёвске нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области воздушную тревогу объявили в 23:33 28 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 29 ноября на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе.

Также ночью 29 ноября взрывы были слышны в Киеве и подконтрольном ВСУ Херсоне.