Москва, 20 ноября, 2024, 07:20 — ИА Регнум. При выдаче или замене паспорта гражданина России, могут быть проставлены как обязательные, так и дополнительные отметки. Обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учёта, а также сведения о воинской обязанности. Об этом напомнило ГУ по вопросам миграции МВД в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Также уточняется, что по желанию гражданина в паспорт могут быть вписаны сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, данные о ранее выданных паспортах, а также документах, удостоверяющих личность россиянина за границей.

Кроме того, в паспорт можно внести и необязательные отметки: ИНН и группу крови владельца документа.

При этом в МВД отметили, что самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо, он будет признан недействительным.

Как сообщало ИА Регнум, на портале «Госуслуги» запущены новые сервисы «Жизненная ситуация», которые предназначены для восстановления и замены документов.

Граждане смогут восстановить паспорт РФ, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, включая международное, пенсионные документы и документы об образовании.

Также сервис позволяет узнать номер утерянного ИНН и СНИЛС.

В октябре «Госуслуги» запустили сервис для многодетных семей «Жизненная ситуация». С его помощью можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение.