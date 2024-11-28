Москва, 28 ноября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Живущий в Московском зоопарке манул Тимофей набрал вес и отрастил мех на зиму. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

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По словам специалистов, животное теперь пришло в свою оптимальную форму. Сейчас зоологи постепенно уменьшают количество кормлений и порций, еду взвешивают, чтобы контролировать вес Тимофея.

«Сейчас у Тимоши чередуются дни с кормлением два раза и один раз в день. Воскресенье по-прежнему «голодный» день. А размер суточной порции уменьшился до 150-250 граммов», — заявила директор зоопарка Светлана Акулова.

С наступлением зимы активность кота уменьшается. Теперь он выходит на улицу лишь рано утром и поздними вечерами. В феврале, ближе к весне, животное начнёт понемногу худеть.

Манул — один из самых пушистых и медлительных видов диких кошек. Охотятся в ночное время. Питаются пищухами, мышевидными грызунами, сусликами, реже — маленькими сурками и птицами.

В России обитает 4,5–9,5 тыс. манулов, в основном в республиках Алтай, Тыва и Бурятия и в Забайкальском крае.

Как передавало ИА Регнум 3 ноября, в Московском зоопарке родился детёныш бурой гиены, самого редкого вида в семействе гиеновых из пустынных частей прибрежных зон Южной Африки. Сейчас малышу три месяца, он уже пробует мясной прикорм. С 615 г его вес вырос до 7,5 кг. Он находится во внутренних неэкспозиционных помещениях зоопарка. Период чередования сна и кормёжки прошёл, молодой самец активно играет и узнаёт знакомых ему людей.

В Международной Красной книге бурые гиены обозначены как близкие к уязвимому положению. В дикой природе их осталось около 4–10 тыс. взрослых особей.