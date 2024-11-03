Москва, 3 ноября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В Московском зоопарке родился детёныш бурой гиены, самого редкого вида в семействе гиеновых из пустынных частей прибрежных зон Южной Африки. Об этом 3 ноября сообщил официальный портал мэра столицы.

Пресс-служба Московского зоопарка

Родителями стали самец Гермес и самка Лада, прибывшие в зоопарк летом 2023 года.

«Это первый случай содержания данного вида в зоопарках России. Животные образовали пару и летом уже этого года готовились впервые стать родителями», — отмечается в материале.

Лада выбрала самое лучшее логово в вольере, а Гермес приносил ей еду. Так как гиены — норные животные, логово нельзя посещать первые несколько дней. За животными следили по камерам. Примерно до двух месяцев детёныши находятся в норе.

Спустя несколько дней после родов у самки началось кровотечение. Ветеринары боролись за её жизнь, но не смогли спасти. Гермес пытался заботиться о детеныше, но зоологи забрали его для последующего выкармливания смесью.

Сейчас малышу три месяца, он уже пробует мясной прикорм. С 615 г его вес вырос до 7,5 кг. Он находится во внутренних неэкспозиционных помещениях зоопарка. Период чередования сна и кормёжки прошёл, молодой самец активно играет и узнаёт знакомых ему людей.

В Международной Красной книге бурые гиены обозначены как близкие к уязвимому положению. В дикой природе их осталось около 4–10 тыс. взрослых особей.

Как сообщало ИА Регнум в октябре, в Московском зоопарке у пары райских красавок родился птенец. Отмечается, что у райских красавок оба родителя заботятся о потомстве. Сначала они по очереди носили птенца в клюве, а теперь он не только может ходить, но также добывает себе насекомых, которых рассыпают в вольере.

В сентябре в Московском зоопарке родился детёныш у молодой пары альпак. Он оказался самцом, хотя по внешнему виду пошёл в мать. Малыш начал ходить уже через несколько часов после появления на свет.