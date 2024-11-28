Москва, 28 ноября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Банк России принял решение выпустить банкноты в 1 тыс. рублей в новом дизайне с символом, который будет объединять общество. Об этом 28 ноября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Банкнота в любой стране — это отражение её культуры. Дизайн тысячерублевой купюры с символами Казанского кремля вызвал неоднозначную реакцию в обществе», — процитировала Набиуллину «Российская газета».

Она отметила, что символы на деньгах не должны быть причиной споров. В связи с этим принято решение разработать дизайн оборотной стороны заново и вернуться к онлайн-голосованию.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Банк России проинформировал о планах провести дискуссию на тему выбора символа для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Обсуждение консультативного совета ЦБ РФ было назначено на 28 ноября.

На состоявшемся заседании Набиуллина сообщила, что российские граждане в ходе онлайн-голосования выберут символ для оборотной стороны новой банкноты в 1 тыс. рублей. На выбор будут представлены 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа.