Москва, 21 ноября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Банк России обсудит символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тыс. рублей на заседании консультативного совета. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Виталий Белоусов/ РИА Новости

Открытое заседание консультативного совета по банкнотам Банка России состоится 28 ноября. В нём примут участие председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, заместитель председателя банка Сергей Белов и члены совета.

«На встрече обсудят символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 тыс. рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, и определят итоговый перечень объектов для народного онлайн-голосования», — говорится в информации.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в России решили провести народное онлайн-голосование за символы для новой купюры, посвящённой Приволжскому федеральному округу. Окончательный список символов планируется представить в конце ноября.

28 октября муфтии России предложили изобразить на купюре в 1 тыс. рублей мечети и храмы. Как передавало ИА Регнум, муфтий Москвы Альбир Крганов посоветовал выбрать Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, на территории которого расположены Соборная мечеть и церковь Успения Пресвятой Богородицы. Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигулин в свою очередь предложил изобразить на банкноте мечеть Кул-Шариф в казанском Кремле, Болгарскую исламскую академию (БИА) и сам город Болгар.