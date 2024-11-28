Москва, 28 ноября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», успешно завершил испытания клея для монтажа военной электроники. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Николай Хижняк/РИА Новости

Отмечается, что субстанция также подходит для работы с микросборками и блоками радиоэлектронной аппаратуры.

«Клей обладает высокой электро — и теплопроводностью и обеспечивает надежность изделий даже в экстремальных условиях. Ранее такие материалы закупались за рубежом», — отметили в «Ростехе».

Состав не имеет российских аналогов. При этом клей можно использовать при температурах от −60 до +175 градусов по Цельсию, при стопроцентной влажности окружающей среды. Он способен выдержать не менее 2000 часов эксплуатации при максимальной температуре.

По словам генерального директора Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов Валерия Сазонова, разработка даст возможность отказаться от применения иностранных материалов при производстве электроники и снизит её себестоимость.

В использовании клей удобен тем, что для его затвердевания не нужна высокая температура, как в случае со сваркой или пайкой. Его применение позволяет сохранить деформационную и размерную стабильность микросхем.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре бронежилет «Оберег», который производит тульский завод «Октава», в условиях полигона выдержал огонь очередью из пулемёта «Печенег», не получив сквозного пробития. В госкорпорации отметили, что при разработке бронежилета и других средств индивидуальной защиты намеренно закладывается запас прочности выше требований, указанных в ГОСТах.