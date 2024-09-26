Тула, 26 сентября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Бронежилет «Оберег», который производит тульский завод «Октава», в условиях полигона выдержал огонь очередью из пулемета «Печенег», не получив сквозного пробития, сообщается 26 сентября в Telegram-канале «Ростеха».

Ростех Бронежилет «Оберег»

«В ходе испытаний на полигоне в изделие была отстреляна очередь патронами 7,62 на 54. Бронеплита класса защиты Бр4 выдержала все попадания — пробитий не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что при разработке «Оберега» и других средств индивидуальной защиты намеренно закладывается запас прочности выше требований, указанных в ГОСТах. Результат испытаний на полигоне превзошёл все ожидания, добавили в «Ростехе».

«По предварительной оценке экспертов, человек, экипированный в наш бронежилет, мог получить незначительную ударную травму из-за деформации задней поверхности плиты, но остался бы жив. Существующие на рынке аналоги подобного класса не показывают такую степень защиты при большей стоимости», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что российские учёные за время проведения специальной военной операции смогли очень быстро разработать новые материалы, что позволило создать уникальные бронежилеты.

По словам главы РАН, это было очень сложно сделать, так как к бронежилетам предъявляются очень высокие требования и они при минимальном весе должны обладать уникальными показателями по защите от пуль и осколков. Однако российские учёные справились с поставленной задачей, уточнил Красников.

8 декабря 2023 года концерн «Калашников» начал поставлять в Вооружённые силы России новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок», анонсированного на форуме «Армия-2023». В комплект входят бронежилет «Корсет плюс» с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модули дополнительной защиты, набор подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзак объёмом 30 л и транспортировочная сумка.