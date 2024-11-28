Кольский район, Мурманская область, 28 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В организме капитана прогулочного судна Андрея Клюшникова, которое перевернулось в Баренцевом море неподалёку от посёлка Териберка, обнаружено 0,2 мг/л алкоголя. Об этом 28 ноября сообщил Telegram-канал Baza.

Кадр из видео

Наличие алкоголя в крови было выявлено в результате освидетельствования. При этом 66-летний капитан заявил, что выпил уже после происшествия.

Мужчину задержали, в его доме прошёл обыск в рамках уголовного дела по по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября в Кольском районе у посёлка Териберка перевернулся прогулочный корабль «Боец», на борту которого находились туристы. Всех пассажиров и членов экипажа спасли. На некоторых не оказалось спасательных жилетов.

На момент прогулки в Кольском районе была плохая погода и действовало ограничение на выход маломерных судов в море. Несмотря на это «Боец» вышел в море, организаторы пообещали туристам, что они смогут увидеть китов. Прокуратура начала проверку.