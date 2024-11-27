Кольский район, Мурманская область, 27 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В Баренцевом море прогулочный корабль «Боец» с туристами, которые хотели посмотреть китов, затонул у посёлка Териберка в Мурманской области. Об этом 27 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Всех пассажиров удалось спасти, хотя корабль почти полностью был покрыт водой. Туристов доставили на берег.

В этом районе с 27 по 29 ноября действует ограничение на выход в море маломерных судов. Его ввели из-за неблагоприятных погодных условий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931878" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Прогулочный корабль с пассажирами, приплывшими посмотреть китов, затонул в Баренцевом море

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Она выясняет, по какой причине прогулочный катер оказался на воде в опасном месте.

Организаторы тура на китов набрали группу несмотря на плохую погоду. Они объяснили это тем, что животных не было видно уже около двух месяцев. Организаторы сообщили туристам, что киты должны приплыть сегодня, хотя в действительности их не следует ожидать раньше декабря, сообщил Telegram-канал SHOT.

Всех людей удалось спасти. Отмечается, что на некоторых людях не оказалось спасательных жилетов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября в Баренцевом море в районе северо-восточного побережья Камчатки село на мель рыболовное судно «Калам» с 31 человеком на борту. Инцидент произошёл в бухте Глубокая, людей удалось спасти.

У берегов города Марса-эль-Алам в Египте 25 ноября затонула яхта с 31 туристом и 14 членами экипажа на борту. Несколько человек удалось спасти. Местные власти начали поиск пропавших. Российское генеральное консульство уточнило, что россиян среди пассажиров яхты не было.