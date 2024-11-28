Снежное, ДНР, 28 ноября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Силовики задержали жителя города Снежного в Донецкой Народной Республике, осуществляющего поджоги по заданию Киева. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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«Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки», — сообщил начальник пресс-службы МВД по ДНР Александр Бойко.

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