Москва, 28 ноября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин официально установил День морской пехоты. Теперь это праздник будет отмечаться 27 ноября. Это означает, что президент России видит и подчеркнивает заслуги морской пехоты, в том числе за время проведения СВО. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации Ассамблея народов России, Герой РФ, Александр Даркович.

«Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивал заслуги того или иного соединения морской пехоты, не разделяя флоты между собой на Тихоокеанский или Черноморский флот, тем более мы со всеми соединениями в хороших, теплых отношениях», — подчеркнул собеседник.

Вообще день морской пехоты начали отмечать ещё со времен Петра I, когда был создан полк морских солдат в 1705 году.

«На каждом флоте во время Великой Отечественной войны были созданы целые соединения морской пехоты. Основатель ВДВ Василий Маргелов в Великую Отечественную войну воевал морской пехоте. Морпехи считаются постарше, чем воздушно-десантные войска, но в то же время боевое братство, которое существует между нами, оно идёт незримой чертой при выполнении всех боевых задач. Это было во время антитеррористической операции на территории Чечни. Это касается и совместного выполнения задач в Сирийской Арабской Республике. И конечно же, выполнение задач в ходе специальной военной операции, — добавил Даркович.

Эксперт подчеркнул, что морская пехота провела успешные высадки десанта в районе Бердянска в ходе СВО, 810-я бригада участвовала в освобождении Мариуполя, отражала массированные контрнаступления ВСУ. Сейчас она осуществляет ликвидацию боевиков в Курской области.

«Я знаю, что некоторые наши ребята погибли, но я абсолютно уверен в том, что морская пехота не отдала ни одно здание, ни одну территорию и, как правило, воюет до последнего. Большинство морпехов награждены госнаградами за мужество и их имена-позывные знает вся страна: это «Струна», «Рокот», «Ярый», «Арес» и многие другие морские пехотинцы», — рассказал собеседник.

Президент РФ Владимир Путин распорядился установить 27 ноября Днём морской пехоты в Вооружённых силах России. Соответствующий указ был размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Новую дату включили в перечень профессиональных праздников и памятных дней в российской армии. Указ вступил в силу со дня опубликования.