Москва, 27 ноября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. В четвёртом сезоне просветительской награды «Знание. Премия» количество заявок выросло в шесть раз и достигло 19,5 тыс. Об этом 27 ноября заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко

Фотобанк Международной выставки-форума «Россия»/Russia.ru

Фотобанк Международной выставки-форума «Россия»/Russia.ru

Он традиционно открыл очное заседание почётного жюри просветительской награды Выдающиеся государственные и общественные деятели оценили проекты 110 номинантов из 30 регионов России и трёх зарубежных государств. Имена 31 лауреата озвучат на торжественной церемонии в феврале 2025 года.

«В два раза выросло и количество стран — их 56; все континенты, кроме Австралии и Антарктиды, представлены среди участников. Есть очень серьёзные кандидаты: губернаторы, депутаты Государственной Думы, сенаторы, выдающиеся учёные и деятели культуры с мировым именем», — сказал Кириенко.

Отдельно он отметил Национальный центр «Россия», в стенах которого велась работа жюри, и пригласил всех номинантов к сотрудничеству с ним. По словам Кириенко, в центре собрали всё, чем гордится Россия, и каждый проект участника также станет предметом для гордости

Политик предложил расширить проект и ввести в следующем сезоне региональный этап премии для возможности поддержать больше инициатив просветителей из регионов.

В 2024 году в состав жюри вошли зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр иностранных дел страны Сергей Лавров и многие другие.

После заседания почетного жюри проголосовать могут жители России. Им предстоит определить победителей номинации «Народный выбор» с помощью мини-приложения в социальной сети ВКонтакте с 28 ноября по 15 января.

Всего за Премию соревновались 61 просветитель, 43 проекта и шесть компаний из России, США, Аргентины, а также Словакии. Всего в этом году было подано 19 523 заявки из 89 регионов России и 56 зарубежных стран. Самыми популярными стали номинации «За просветительскую деятельность в школе» (2 440 заявок), «За вклад в просвещение в сфере «Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации» (1 989 заявок) и «Советник-просветитель» (1 858 заявок)

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября по итогам конкурса инициатив родительских сообществ определились победители, ими стали 200 проектов из 78 российских регионов. Всего на конкурс были поданы более 6 тыс. заявок из 89 регионов. Наибольшую активность проявили родительские комитеты из Краснодарского края, Республики Башкортостан, Москвы. Генеральный директор Российского общества «Знание» МаксимДреваль анонсировал второй сезон конкурса, который пройдёт в 2025 году.