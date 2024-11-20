Москва, 20 ноября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. По итогам конкурса инициатив родительских сообществ определились победители, ими стали 200 проектов из 78 российских регионов. Результаты подвели 20 ноября во время второго заседания Всероссийского родительского комитета в гимназии имени Е. М. Примакова.

https://znanierussia.ru/ Заседание всероссийского родительского комитета

На открытии заседания министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил растущую за последние годы роль родительского сообщества в образовательном и воспитательном процессе.

«Мы приступаем к разработке Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Благодаря этому программному документу родителями, педагогами, директорами школ будет сформировано единое понимание наших общих задач и векторов развития. Создан Всероссийский родительский комитет, и мы рассчитываем на ваше участие в подготовке стратегии в качестве участников рабочих групп по направлениям», — добавил Кравцов.

В свою очередь генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль представил список победителей, а также анонсировал второй сезон конкурса, который пройдёт в 2025 году.

Авторы 200 проектов из 78 регионов стали победителями конкурса. Всего на конкурс были поданы более 6 тыс. заявок из 89 регионов. Наибольшую активность проявили родительские комитеты из Краснодарского края, Республики Башкортостан, Москвы.

Наибольшее количество проектов-победителей оказалось в направлении «Патриотическое воспитание» — 55. Также в топ-3 вошли «Духовно-нравственное воспитание» (41) и «Физическое» (38).

По итогам конкурса 102 проекта получили приз в размере до 500 тыс. рублей, премией до 1 млн рублей отметили 82 проекта, до 2 млн рублей — 16 проектов. Победители получат средства до конца текущего года.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отмечал, что президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей на поддержку родительских комитетов школ в реализации их проектов.

Путин 23 января во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов пообещал поручить создать Всероссийский родительский комитет. Глава государства подчеркнул важность понимания, чем именно будет заниматься комитет, но саму идею одобрил, заявив, что она «звучит красиво». Президент РФ обратил внимание на слова одной из женщин о том, что школьные родительские комитеты помогают решать определённые вопросы.