Москва, 27 ноября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Мировой спрос на газ в 2024 году вырастет более чем на 2,5%, следует из октябрьского «Обзора глобальной газовой безопасности» Международного энергетического агентства. Значительную часть роста составят быстрорастущие рынки Азии. На этом фоне российская сторона заинтересована в наращивании экспорта энергоресурса в Китай. Также обсуждаются новые маршруты поставок, среди которых в том числе «дальневосточный». ИА Регнум узнало о развитии российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере и о перспективах нового газопровода.

Илья Питалев/РИА Новости

Путь в Китай

Китай наращивает закупки газа из РФ. Так, ожидается, что по итогам текущего года поставки российского трубопроводного газа в Китай превысят контрактные обязательства «Газпрома» на этот год. Как уточнили ИА Регнум в российской энергетической компании, в сентябре 2024 года «Газпром» и китайская CNPC подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту. Документ подразумевает дополнительные поставки в декабре 2024-го и, как следствие, досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень. Хотя ранее это планировалось сделать в начале 2025 года.

Наряду с этим продолжается работа по проекту поставок энергоресурса по «дальневосточному» маршруту в Китай. В ноябре стало известно, что Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию строительства участка газопровода-отвода от магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток от газоизмерительной станции до границы с КНР.

В настоящее время в рамках реализации этого проекта ведутся строительные работы, которые идут в строгом соответствии с графиком, сообщили в «Газпроме». Там уточнили, что поставки начнутся в конце января 2027 года.

При этом «дальневосточный» маршрут рассчитан всего на 10 млрд куб. м газа в год. Его экспортная производительность почти в четыре раза меньше, чем у «Силы Сибири», и примерно в пять раз меньше, чем у «Силы Сибири-2» — газопровода, который планируется построить в будущем. Поэтому «дальневосточный» маршрут по объемам менее важен, рассказал ИА Регнум ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Тем не менее, эта газовая артерия позволит снабдить потребителей в КНР и развить экономику российских регионов, прежде всего на Сахалине.

«Это логическое развитие российской экономики и международных отношений. Другое дело, что, например, это никак не связано с восстановлением российских позиций после их утраты в значительной степени в Европе. Тут другая ресурсная база, другие потребители. Это то, чем надо заниматься, но это никак не решает саму по себе проблему «Газпрома», который оказался в ситуации, когда у него утрачено 85% главного экспортного рынка», — отметил эксперт.

В то же время у российской стороны достаточно компетенций и технологий для создания этого трубопровода. По мнению Митраховича, этот проект будет реализован, в отличии от «Силы Сибири-2» в отношении которой есть сомнения относительно формы и конечных сроков выполнения.

Поставки на новые рынки, увеличение экспорта на восток — это в настоящее время главные цели для менеджеров российской энергетической компании, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Российский газовый монополист пока еще испытывает определенную проблему из-за санкций, хотя при этом поставки в Европу продолжаются на неплохом уровне. Еще «Газпром» ориентируется и на внутренний рынок. Однако диверсификация на Восток может являться приоритетом, считает экономист.

Причем трубопроводный газ гораздо более конкурентоспособный, чем сжиженный природный газ (СПГ), потому что при таком варианте предполагаются поставки по долгосрочным контрактам, которые к тому же являются надежными в связи с серьезной инфраструктурой, объяснил эксперт.

Вместе с тем экспорт по «дальневосточному» маршруту — это взаимовыгодный проект. Он будет способствовать интенсивному социально-экономическому и промышленному развитию дальневосточных регионов России и созданию новых рабочих мест, подчеркнули в «Газпроме».

«Для Китая — это дополнительные надежные поставки экологически чистого энергоресурса, что особенно важно для обеспечения растущего спроса на энергию и решения экологических задач», — добавили в компании.

Энергетическое партнерство

Рынок Азии самый динамичный в мире и имеет большие возможности для газа из РФ. К тому же Китай один из крупнейших потребителей этого энергоресурса, а также ключевой партнер российский стороны.

«Азиатские рынки становятся более перспективными, чем западные. Мы даже видим по динамике газа, который отправляется через СПГ-терминалы, что Азия успешно конкурирует с Европой, зачастую предлагает даже более привлекательные условия», — обратил внимание Чирков.

Поставки восточным партнерам приносят хорошую доходность, позволяют создавать дружеские, партнерские отношения между Россией и странами-покупателями, подчеркнул экономист. Поэтому российская сторона продолжает изучать новые варианты экспорта, а также расширение партнерства. Так, «Газпроме» уточнили, что обсуждают с китайской компанией CNPC возможности реализации перспективных проектов в газовой сфере.

Так, рассматривается новый потенциальный маршрут поставок газа в Китай через Казахстан. Предполагается, что таким образом можно доставлять до 35 млрд куб. м в год, сообщил в середине ноября вице-премьер Александр Новак. Однако проработка этого проекта находится на начальной стадии. Впрочем, у РФ в целом большие планы по сотрудничеству в сфере энергетике. И для этого есть значительный потенциал. К тому же, примерно одна треть всего торгово-экономического оборота между Россией и КНР занимает именно энергетика, подчеркнул вице-премьер, добавив, что сотрудничество идет по всем направлениям.