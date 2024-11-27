Лондон, 27 ноября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки россиян. Об этом 27 ноября написала британская газета The Guardian со ссылкой на европейские источники в сфере безопасности и разведки.

Иван Шилов ИА Регнум

«Несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки… подтвердили, что западные агентства активизировали попытки вербовки», — утверждает издание.

По данным одного из источников, сотрудники спецслужб либо вступают в контакт с теми, кто сам изъявляет желание сотрудничать, либо прибегают к «проверенному методу, используя чемоданы, полные наличных».

Отмечается, в нынешних условиях вербовка на территории России считается слишком рискованной, поэтому с этими людьми можно встретиться в третьих странах.

Как пишет газета, информация о числе россиян, согласившихся тайно работать на Запад в последние годы, строго засекречена и хранится отдельно даже внутри самих спецслужб, чтобы предотвратить утечки.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа директор ФСБ Александр Бортников заявил, что иностранные спецслужбы усилили вербовку граждан России для осуществления террористической деятельности. Он отметил, что в первую очередь силы западных агентов направлены на молодёжь.

Бортников пояснил, что противник действует путём беспрецедентной антироссийской информационной кампании, которая реализуется при участии разведсообщества Запада. Он добавил, что западные спецслужбы пытаются формировать конфликтные ситуации в российском обществе.