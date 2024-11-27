Москва, 27 ноября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Проект «Зал Зарядье — детям» привлечет новую аудиторию и обучит молодых слушателей основам музыки и культуры. Об этом заявил скрипач, дирижер, руководитель «Страдивари-ансамбля» Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи.

Артем Геодакян/ТАСС

«Я очень хочу увидеть детей на наших концертах. Нам нужно больше погружать их в культуру и музыку», — сказал Настурика-Гершовичи. По его словам, дети вырастут и станут аудиторией для музыкантов, поэтому важно сделать так, чтобы они знали, как вести себя в концертном зале, как туда приходить и как правильно слушать музыку.

Дирижер добавил, что «Страдивари-ансамбль» продолжит проводить концерты для детей, чтобы они смогли насладиться музыкой.

«Страдивари-ансамбль» будет играть именно для них. Думаю, что детям это очень понравится», — отметил музыкант. Он подчеркнул, что такие концерты надо проводить чаще, чтобы дети начали приходить и наслаждаться прекрасной музыкой.

Ранее сообщалось, что зал «Зарядье» подготовил новый проект для детей, в программу которого входят интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.