Лондон, 27 ноября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. С начала российской спецоперации в феврале 2022 года украинские формирования могли потерять в ходе боевых действий убитыми и ранеными порядка 500 тыс. боевиков. Об этом 26 ноября сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на информацию из открытых источников.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Уточняется, что оценку потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ) в конфликте сделать крайне сложно, так как союзники Киева «неохотно предоставляют оценки», и для этого были использованы отчёты разведывательных агентств, заявления должностных лиц и открытые источники. При этом авторы публикации признали, что далеко не все пропавшие без вести и погибшие военные ВСУ попадают в списки потерь.

Согласно полученным в результате подсчётов издания данным, украинская армия за время конфликта потеряла около 60–100 тыс. человек погибшими и порядка 400 тыс. ранеными. В это число не вошли потери среди гражданских лиц.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты сообщило, что ВСУ за время СВО потеряли убитыми и ранеными порядка 906,5 тыс. бойцов. Отмечалось, что число потерь украинской армии в 2024 году превысило её суммарные потери за два предыдущих года конфликта.

В Минобороны России 27 февраля раскрыли потери ВСУ за два года, которые составили 444 тыс. военных. В агентстве подсчитали, что с тех пор в сводках военного ведомства сообщалось о более чем 462,5 тыс. бойцов, которых потеряла украинская армия.

В Министерстве обороны 27 ноября рассказали, что ВСУ с момента нападения на Курскую область потеряли более 36 тыс. военных. Также украинские войска за это время потеряли 223 танка, 157 боевых машин пехоты (БМП), 122 бронетранспортёра, 1199 боевых бронемашин и много другой военной техники.