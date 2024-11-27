Москва, 27 ноября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, как прямо на улице к нему подошёл чех и попросил российское гражданство, о чём он рассказал в среду, 27 ноября.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Вот, гражданин Чехии, уже много лет живущий на территории Российской Федерации, в Калужской области <…>. Я шёл на работу, меня обгоняет машина, улица безлюдная. Останавливается, выходит человек. Подбегает. Говорит, понимаю, что неудобно, но очень важный вопрос. «Какой вопрос?» — «Я давно живу здесь, в России, и мне очень хочется, чтобы я стал российским гражданином», — сообщил глава региона в ходе выступления на XXVI заседании Всемирного русского народного собора в московском Храме Христа Спасителя.

Как пояснил губернатор, через некоторое время мужчине вручили российский паспорт.

«Таких людей немало. Мы ведём работу по организации комфортных условий переезда и приёма таких граждан в Калужской области», — добавил Шапша.

Как передавало ИА Регнум 27 ноября, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил опыт Нижегородской области в вопросе переселения в Россию граждан из недружественных стран. По словам главы региона, в последнее время наблюдается тенденция, связанная с переездом в Нижегородскую область граждан Германии, Франции, Швейцарии, Канады, США, Австралии и многих других государств. Глава региона заявил, что наблюдается рост переезда в регион семей иностранцев с детьми, а одной из главных причин переезда они называют навязывание нетрадиционных ценностей.

19 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Теперь граждане стран, навязывающих им неолиберальную идеологию, получат возможность приехать в Россию и получить вид на жительство вне всяких квот и без документов, подтверждающих знание русского языка. Перечень таких стран правительству предоставит Министерство иностранных дел. Указ вступил в силу с 1 сентября.