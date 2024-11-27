Нижний Новгород, 27 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавит рабочую группу Совета глав субъектов РФ при МИД России по вопросам переселения иностранных граждан. Это предложение глава региона получил от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время 43-го заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Глеб Никитин

На заседании Глеб Никитин представил опыт Нижегородской области в вопросе переселения в Россию граждан из недружественных стран. По словам главы региона, в последнее время наблюдается тенденция, связанная с переездом в Нижегородскую область граждан Германии, Франции, Швейцарии, Канады, США, Австралии и многих других государств. «Нижегородский регион становится новым домом для высококвалифицированных специалистов из недружественных стран. Среди них — инженеры, IT-специалисты, врачи, фермеры и инвесторы в социальные проекты. Что ещё характерно, переезжают в основном семьи с несовершеннолетними детьми. Одной из главных причин смены места жительства иностранцы называют проблему навязывания нетрадиционных ценностей», — сказал Никитин.

Правительство Нижегородской области на системной основе ведет работу по переселению иностранцев на территорию региона. Изначально вопрос полностью курировало министерство международных и межрегиональных связей области. Специалисты министерства сопровождали переезды семей в «ручном» режиме. Однако возрастающее число резюме иностранных граждан вызвало потребность в создании отдельной структуры. Для эффективного управления этим процессом и оказания всесторонней поддержки переселенцам 1 июля текущего года в Нижегородской области начала работу специализированная организация «Областное кадровое агентство» (ОКА). Агентство оказывает переселенцам содействие в успешной адаптации: помогает в оформлении необходимых документов, поиске места для проживания на территории региона, организации обучения русскому языку, трудоустройстве, открытии бизнеса, определении детей в детские сады, школы и вузы региона.

«В настоящее время агентство получило более 150 заявок от иностранцев на переезд в Нижегородскую область. «ОКА» — уникальный проект, помогающий переселенцам обосноваться в Нижегородской области, получить необходимые консультации, если иностранец задумывается о переезде, а также поддержку и содействие непосредственно в случае переезда. Сегодня «ОКА» — единственная государственно-частная организация в России, которая предоставляет миграционный консалтинг «под ключ», — отметил Глеб Никитин.

Особое внимание глава региона уделил вопросу образования детей иностранных специалистов, предложив расширить опыт международной школы имени М. В. Ломоносова, успешно интегрирующей иностранных детей в учебный процесс. «Этот вопрос требует тщательной проработки. Возможно, необходима разработка отдельных программ для детей иностранных граждан для их постепенного перехода к обучению по общей программе», — сказал губернатор Нижегородской области.

Также он отметил необходимость дальнейшего развития миграционной политики. «Поскольку одной из основных целевых аудиторий иностранцев для агентства «ОКА» являются высококвалифицированные специалисты, которые в регионе очень востребованы, предлагаем создать пилотный проект-конкурс. По его результатам иностранные граждане смогут получить право на получение вида на жительство для всей семьи», — подчеркнул Глеб Никитин.

Глава Нижегородской областипредложил доработать программу инвестиционного вида на жительство для лиц категории «инвесторы». По его мнению, с учётом переселения значительного числа фермеров и наличия большого числа залежных земель, можно объединить существующую в России федеральную программу по вводу в сельхозоборот залежных земель с программой привлечения западных фермеров в РФ.

В заключение Глеб Никитин предложил рассмотреть возможность создания специальной государственной программы переселения в Россию граждан из недружественных стран, которая охватывала бы все аспекты этого процесса.