Харьков, Украина, 27 ноября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Российские военные 27 ноября нанесли удар по промзоне в Харьковской области, где расположена военная часть украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Он уточнил, что прилёты зафиксированы на территории Дергачей, Клугино-Башкировки, Слатино.

Как отметил Лебедев, в Дергачах был нанесён удар по промзоне, примыкающей к железнодорожной станции. Здесь находятся склады, гаражи, ангары и промышленные здания, используемые Украиной в военных целях.

«В селе Клугино-Башкировке хорошо прилетело, там располагается военная часть 92-й ОШБр (отдельной штурмовой бригады. — Прим. ред.) и всегда было много техники», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

После прилёта в части началась «суета со скорыми, пожарными и блокпостами», уточнил он.

В посёлке городского типа Слатино прилёт зафиксирован в промзоне в северо-восточной части. Здесь вспыхнул пожар. Местные жители сообщили, что после удара сильно пахнет химикатами.

Минобороны России 27 ноября сообщило, что российские военные группировки войск «Север» за сутки нанесли удары по формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в Харьковской области в районах Липцов, Казачьей Лопани и Слатино. Украинская армия при этом потеряла до 60 военных.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, дроны и ракетные войска нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах.