Якутск, 27 ноября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. В Якутии ко второму чтению изыскали возможность увеличения доходной части бюджета на 2025 год и спрогнозировали ещё больший рост по налоговым и неналоговым доходам. Будут реализованы новые меры поддержки аграриев и увеличены расходы на поддержку развития северного домашнего оленеводства. Наряду с этим главный финансовый документ республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сохранит социальную направленность. Об этом 27 ноября заявил председатель якутского правительства Кирилл Бычков.

syakutsk. mid.ru Председатель якутского правительства Кирилл Бычков

«Ключевая задача трёхлетнего бюджета республики остаётся прежней — достижение национальных целей и стратегических задач развития, определённых Президентом России и стратегическими указами главы Якутии. Бюджет гарантирует выполнение социальных обязательств государства перед населением, поддержку участников СВО и их семей и обеспечить стабильную работу всей нашей экономики», — подчеркнул премьер-министр Якутии Кирилл Бычков.

Он также отметил, что проект бюджета Якутии направлен не только на реализацию мер по преобразованию экономики и развитию инфраструктуры, но и на обеспечение готовности к последствиям изменений в геополитической обстановке.

Предполагается, что доходная часть госбюджета Якутии на 2025 год составит 329 259,3 млн рублей, что по сравнению с первым чтением законопроекта больше на 37 974,4 млн рублей. По налоговым и неналоговым доходам прогноз увеличен на 3 298 млн рублей, что составит более 219 247 млн рублей. А безвозмездные поступления оцениваются в сумму свыше 110 012 млн рублей. При этом доля расходов госбюджета, направляемых на защиту граждан и оказание им социально значимых услуг, в том числе на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, составит более 45% от общего объема расходов.

Для выравнивания бюджетной обеспеченности в рамках второго чтения законопроекта предусмотрено увеличение дотации из федерального бюджета.

«Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 68 539,4 млн рублей. Эти средства станут важным источником финансирования ряда региональных социальных программ», — сказал Кирилл Бычков. Он отметил, что долгосрочная сбалансированность и устойчивость республиканской бюджетной системы обеспечена благодаря работе правительства Якутии с федеральным центром.

Как сообщало ИА Регнум, на днях глава Якутии Айсен Николаев, будучи председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика», сделал ряд важных заявлений. Речь, в частности, шла о необходимости увеличения объемов перевозок угля по Восточному полигону. По словам главы Якутии, существующие лимиты для ряда регионов, в том числе Республики, не соответствуют реальному потенциалу грузовой базы.

Также регион выступил за продление действия механизма выравнивания энерготарифов для потребителей Арктической зоны. Глава Якутии заявил о необходимости внедрения новых мер поддержки, повышающих энергоэффективность.