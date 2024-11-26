Якутия предлагает увеличить объемы перевозок угля по Восточному полигону
Якутск, 26 ноября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Несмотря на увеличение провозной способности Восточного полигона, объемы вывоза угля остаются ниже необходимых, что в совокупности с кризисными явлениями в отрасли создает серьёзные вызовы для угледобывающих регионов, заявил глава Якутии Айсен Николаев — председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика». Совместное заседание этого представительного органа и комиссии «Эффективная транспортная система», возглавляемой главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, состоялось накануне, 25 ноября.
Более более 200 человек рассматривали ключевые вопросы, касающиеся исполнения поручений президента Владимира Путина по реализации проекта модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, ставших частью Восточного полигона. Поднимались вопросы вывоза угольной продукции на экспорт в 2024 и 2025 годах.
Восточный полигон играет стратегическую роль в обеспечении перевозок грузов, из которых около 80% составляют грузы топливно-энергетического комплекса, напомнил Айсен Николаев. Вместе с тем, по его словам, существующие лимиты для ряда регионов, в том числе Якутии, не соответствуют реальному потенциалу грузовой базы.
«Уголь — это не просто товар. Это одна из основ энергетической стабильности, промышленного роста и благополучия миллионов граждан нашей страны. Уверен, что совместными усилиями удастся найти решения, которые позволят справиться с существующими вызовами в интересах регионов, угледобывающих компаний, РЖД и всей нашей великой страны», — подчеркнул глава Якутии.
По итогам заседания все руководители угледобывающих регионов предложили сохранить практику заключения соглашений между угледобывающими регионами и РЖД для обеспечения стабильного вывоза угля. Также предложено учитывать реальный потенциал провозной способности при формировании планов на 2025 год и принимать во внимание предложения регионов.
Как сообщало ИА Регнум, железнодорожная инфраструктура Восточного полигона (БАМ и Транссиб) входит в число объектов, которые развиваются по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».
Расширение Восточного полигона железных дорог является самым важным и крупным проектом в сфере транспорта на Дальнем Востоке, подчеркивал ранее Владимир Путин. На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября он заявил, что за последние 10 лет на Транссибе и Байкало-Амурской магистрали построено более 2 тыс. км и модернизировано свыше 5 тыс. км пути. Всё это повышает качество пассажирских перевозок, скорость доставки грузов, а также туристическую и инвестиционную привлекательность регионов.