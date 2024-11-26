Якутск, 26 ноября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Несмотря на увеличение провозной способности Восточного полигона, объемы вывоза угля остаются ниже необходимых, что в совокупности с кризисными явлениями в отрасли создает серьёзные вызовы для угледобывающих регионов, заявил глава Якутии Айсен Николаев — председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика». Совместное заседание этого представительного органа и комиссии «Эффективная транспортная система», возглавляемой главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, состоялось накануне, 25 ноября.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Совместное заседание комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Энергетика» и «Эффективная транспортная система» 25 ноября 2024 года.

Более более 200 человек рассматривали ключевые вопросы, касающиеся исполнения поручений президента Владимира Путина по реализации проекта модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, ставших частью Восточного полигона. Поднимались вопросы вывоза угольной продукции на экспорт в 2024 и 2025 годах.

Восточный полигон играет стратегическую роль в обеспечении перевозок грузов, из которых около 80% составляют грузы топливно-энергетического комплекса, напомнил Айсен Николаев. Вместе с тем, по его словам, существующие лимиты для ряда регионов, в том числе Якутии, не соответствуют реальному потенциалу грузовой базы.

«Уголь — это не просто товар. Это одна из основ энергетической стабильности, промышленного роста и благополучия миллионов граждан нашей страны. Уверен, что совместными усилиями удастся найти решения, которые позволят справиться с существующими вызовами в интересах регионов, угледобывающих компаний, РЖД и всей нашей великой страны», — подчеркнул глава Якутии.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Совместное заседание комиссий Госсовета России по энергетике и транспорту прошло с участием главы Якутии Айсена Николаева

По итогам заседания все руководители угледобывающих регионов предложили сохранить практику заключения соглашений между угледобывающими регионами и РЖД для обеспечения стабильного вывоза угля. Также предложено учитывать реальный потенциал провозной способности при формировании планов на 2025 год и принимать во внимание предложения регионов.

Как сообщало ИА Регнум, железнодорожная инфраструктура Восточного полигона (БАМ и Транссиб) входит в число объектов, которые развиваются по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Расширение Восточного полигона железных дорог является самым важным и крупным проектом в сфере транспорта на Дальнем Востоке, подчеркивал ранее Владимир Путин. На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября он заявил, что за последние 10 лет на Транссибе и Байкало-Амурской магистрали построено более 2 тыс. км и модернизировано свыше 5 тыс. км пути. Всё это повышает качество пассажирских перевозок, скорость доставки грузов, а также туристическую и инвестиционную привлекательность регионов.