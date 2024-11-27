Москва, 27 ноября, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев выступил за продление действия механизма выравнивания энерготарифов для потребителей Арктической зоны и заявил о необходимости внедрения новых мер поддержки, повышающих энергоэффекивность.

Sakha.gov.ru Глава Якутии Айсен Николаев

«Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию в отдельных районах страны, например, в изолированных районах Арктической зоны Якутии, в семь раз превышают среднероссийские значения. Высокие тарифы буквально «выталкивают бизнес» из Арктики», — отметил глава Якутии, выступая на стратегической сессии о повышении энергетической и ресурсной эффективности экономики, которую накануне, 26 ноября, провёл председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Глава российского правительства согласился с тем, что в такой работе важно учесть особенности дальневосточных регионов, где потребление электричества растёт опережающими темпами.

«Это связано с высокой динамикой возведения жилья, социальных объектов, открытия новых предприятий», — подчеркнул Мишустин.

Являясь председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика», якутский глава в свою очередь подчеркнул, что аналогичная ситуация с тарифами складывается и в теплоэнергетике, что повышает нагрузку на региональные бюджеты.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Работа стратегической сессии, посвященной повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина

По словам Айсена Николаева, необходимо восстановить софинансирование региональных программ в сфере энергосбережения из федерального бюджета и внести изменения в строительные нормы и правила для социальных объектов в малочисленных населенных пунктах.

Согласно рейтингу энергоэффективности регионов, составленному Минэкономразвития России в 2023 году, Республике Саха (Якутия) присвоен высокий уровень А+.

На стратегической сессии Михаила Мишустина обсудили ряд вопросов, касающихся повышения энергетической и ресурсной эффективности экономики. Речь, в частности, шла об обновлённой Энергетической стратегии с расширенным горизонтом планирования до 2050 года. Её подготовка, по словам премьер-министра РФ, сейчас находится на завершающей стадии.

Среди приоритетных задач Михаил Мишустин назвал отказ от использования устаревших процессов, неэффективного оборудования, модернизацию действующих ТЭС, а также строительство новых атомных и гидроэлектростанций.

Для этого будут сформированы дополнительные механизмы государственной поддержки, а также разработаны стимулы для широкого использования отраслевыми организациями лучших доступных технологий.