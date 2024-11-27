Санкт-Петербург, 27 ноября, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Проверку по факту пожара на борту судна в морском порту Санкт-Петербурга проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ледокол во льдах

«По предварительным данным, 26 ноября 2024 года на неэксплуатируемом ледоколе при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что пожар вспыхнул на борту судна в ходе проведения ремонтных работ, предварительно, произошло возгорание баллона с газом. Местонахождение судна — причал в Большом порту Санкт-Петербурга, на настоящий момент пожар ликвидирован, нанесённый судну ущерб устанавливается. Название судна ведомство не уточняет, но к сообщению прикреплена фотография ледокола «Адмирал Макаров».

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.

«Адмирал Макаров» — дизельный полярный ледокол проекта P-1039. Судно построено в 1975 году в Финляндии на верфи Wartsila по заказу «Судоимпорта». Это второй в серии из трех ледоколов, построенных Финляндией по заказу СССР, — еще два «Ермак» (1974) и «Красин» (1976). В июле текущего года ледокол отправлен на доковый ремонт в морском порту Большой в Санкт-Петербурге.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Балтийском море в 5 км от прибрежного города Кюлунгсборна в ФРГ загорелся 73-метровый танкер Annika, перевозивший тяжёлую нефть. На борту находились семь членов экипажа, их эвакуировали. По данным министерства окружающей среды города Шверина, загрязнения воды вследствие пожара не произошло. Танкер перевозил 640 тонн тяжёлой нефти, возгорание произошло в машинном отделении судна по неустановленной причине.