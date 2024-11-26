Бейрут, 26 ноября, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Агрессию Израиля против Ливана призвал немедленно остановить ливанский премьер-министр Наджиб Микати в своём оращении к мировому сообществу и Совету Безопасности ООН. Соответствующее заявление глава правительства Ливана опубликовал 26 ноября в соцсети Х.

ИА Регнум Хезболла, армия Израиля

«Нанесение ударов по Бейруту, в частности, доказывает ненависть врага. Международное сообщество должно действовать быстро, чтобы остановить эту агрессию и немедленно ввести режим прекращения огня», — написал премьер Ливана.

Наджиб Микати отметил, что жители столицы Ливана Бейрута всегда несли на себе тяжёлое бремя ради своей страны и сегодня им пришлось много пережить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня на территории Ливана. Договорённости вступят в силу с 11:00 мск 27 ноября.

25 ноября ливанская газета An Nahar написала, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня в ближайшие дни. Отмечалось, что договорённость включала в себя выборы президента Ливана, которые не могли провести с конца 2022 года после окончания срока правления экс-главы государства Мишеля Ауна. Нарушение любого из пунктов соглашения любой стороной может быть расценено как срыв договорённостей и привести к возобновлению боевых действий.